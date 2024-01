Sul Corriere dello Sport-Stadio, spazio viola in prima pagina: "Tentazione Nico". A pagina 16: "Tentazione Gonzalez dopo 45 giorni per piegare l'Inter". In taglio basso: "Guerra di nervi per avere Vargas, ma ora spunta un altro Rodriguez". A pagina 17: "Lautaro e Thuram, incubo per la Viola. Assist, gol e giocate". In taglio basso: "Fiorentina, tre varianti per fermare la super Inter".