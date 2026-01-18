Il pregio-difetto di Rocco: 6 acquisti di Commisso nella top ten delle spese-record ma quanti soldi buttati
C'è il rimpianto per il Franchi sì ma considerato che la Fiorentina gioca al nobile giuoco del calcio, ci sarebbe anche una discreta lista di rimpianti anche sul lato tecnico se si guarda alla gestione di Rocco Commisso. Il Corriere dello Sport ricorda i circa 430 milioni investiti sui cartellini (di cui 90 nella scorsa estate), sottolineando come nella top ten delle spese-record della storia viola, Commisso compaia per ben sei volte:
Dai 27 milioni di Nico Gonzalez ai 25 di Piccoli mentre il terzo gradino del podio spetta a Cuadrado, pagato 20 milioni dai Della Valle. Filtrando solo per le operazioni dell'ex patron italoamericano, come non ricordare anche Amrabat, pagato 19,5 milioni, i 19 per Gudmundsson o gli oltre 15 per Kouame, Ikoné e Cabral o ancora Dodo, Pongracic, Duncan e Sohm. Tanti di questi protagonisti per altro dell'attuale disfacimento della Fiorentina, ancora in zona retrocessione. Tanti soldi spesi, tantissimi soldi buttati nel rapporto spesa-resa.