Di Marzio rivela: "C'è una squadra italiana su Kean. Per ora solo un'idea"

Se nella sessione estiva di mercato dello scorso anno la sua possibile partenza è stata il tema più caldo di tutti, quest'anno alla Fiorentina non è giunta nessuna offerta per Moise Kean, anche in virtù di una stagione tutt'altro che brillante.

La prima pretendente

Il primo nome uscito allo scoperto lo riporta Gianluca Di Marzio sui propri canali social: sulle tracce del bomber viola ci sarebbe infatti il Como, che ha bisogno di italiani in rosa e che potrebbe virare su Kean. Peraltro, la fine del periodo in cui vige la clausola rescissoria dovrebbe invogliare i lariani a presentare un'offerta, forti del fatto che ci sia margine di trattativa. Se è vero l'interesse del Como e se è vero che Paratici non ritiene nessuno incedibile, non è così impensabile che questa idea si concretizzi.

Il post di Di Marzio