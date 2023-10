Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista ed ex vicedirettore de La Gazzetta dello Sport Paolo de Paola, ha stilato la classifica dei top 10 allenatori di Serie A. Al sesto posto Vicenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, di cui ha scritto:

“Se riuscirà a mantenere i piedi saldi per terra evitando di considerare sempre un’impresa ciò che sta facendo la Fiorentina potrà approdare al successo. Il miglior allenatore è quello che non esulta, che si mostra abituato a vincere e che non stressa continuamente la squadra chiedendogli l’eccezionale. Italiano ha buone idee e si aggiorna, ma non può combattere ogni volta la partita della vita”

