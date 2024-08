Si avvicina la permanenza di McKennie alla Juventus: Thiago Motta lo convoca per l'esordio in campionato. Chiesa, invece...

C'è Weston McKennie tra i convocati della Juventus per la prima giornata di campionato che i bianconeri giocheranno stasera contro il Como. Thiago Motta negli scorsi giorni aveva reintegrato il texano nel gruppo, allontanando così le voci di mercato che lo volevano lontano da Torino.

Alla Fiorentina il duttile centrocampista americano piace e nelle trattative di mercato tra i due club si è parlato anche di lui. Adesso, però, una sua permanenza in bianconero è sempre più probabile. Non si può dire lo stesso dell'ex Fiorentina Federico Chiesa, out dai convocati per la sfida contro il Como e ancora di fatto fuori rosa.