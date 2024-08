Gudmundsson e un prestito oneroso da record: l'operazione viola tra gli affari a titolo temporaneo più costosi della Serie A

L'operazione Gudmundsson alla Fiorentina potrebbe essere la più costosa della storia dei viola. Dipende dai bonus, dipende anche dalle condizioni con cui si arriverà all'obbligo di riscatto, al momento condizionato appunto da alcune clausole che si devono realizzare nel corso della stagione.

In ogni caso, la Fiorentina ha già versato nelle casse del Genoa 8 milioni di euro per il prestito oneroso, una formula sempre più utilizzata nel mercato calcistico. Una cifra record per un'operazione del genere nella storia del campionato italiano.

Il sito transmarkt.it ha stilato la classifica dei prestiti onerosi più cari del campionato italiano. L'operazione Gudmundsson è al settimo posto. Al primo posto Morata alla Juventus, con i bianconeri che sborsarono 20 milioni nelle casse dell'Atletico Madrid.