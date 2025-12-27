Viti si gioca un posto con Fortini ma Vanoli non tocca la formula anti-Udinese. E Gosens fa respirare le fasce

Per uno squalificato ed assente Ranieri, c'è un Gosens che finalmente torna tra i convocati, forse non per fare minutaggio ma stavolta non si tratta di un'aggregazione simbolica. La prospettiva è quella di sfruttare il tedesco col nuovo modulo, dove di esterni ce ne sarà grande bisogno. Non ci sarà Ranieri come detto, impiegato più da terzino con l'Udinese e dato che Parisi serve in posizione più avanzata, c'è da trovare un rimpiazzo da quarto di sinistra.

Sulla carta Fortini è il più in linea con il ruolo ma una chance ce l'ha anche Mattia Viti, che è mancino anche se centrale di ruolo. D'altronde lo stesso Ranieri lo sarebbe ma in quella posizione, Vanoli non cerca un incursore per ora. In attesa del rimodellamento della rosa però, si andrà avanti con la formula della difesa a quattro.