Sognando il ritorno a Roma e... in Arabia. La semifinale di Coppa Italia è (anche) una questione di milioni di euro

Mancano poche ore al calcio di inizio di Fiorentina-Atalanta, semifinale di andata di Coppa Italia. Per la terza stagione consecutiva, la squadra viola si gioca l'accesso alla finale di coppa, conquistata l'anno scorso (poi persa), proprio nel momento in cui è diventata anche un traguardo economico non da poco.

Una questione di milioni di euro

Il portale de L'Eco di Bergamo sottolinea l'aumento delle cifre dall'introduzione della Supercoppa Italiana a quattro squadre, confermata anche per la prossima edizione. L'esempio è proprio l'Atalanta, arrivata in finale nel 2019 e nel 2021, dalle quali ha raccolto 3,4 e 3,7 milioni di euro. Dall'anno scorso, invece, il totale delle cifre che garantisce la finale di Coppa Italia può arrivare fino a 11 milioni.