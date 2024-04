Quando la Coppa Italia diventa decisiva anche per il mercato della Fiorentina. Tante situazioni in bilico

Da Belotti ad Arthur, passando per il rinnovo di Bonaventura, anche le scelte di mercato della Fiorentina potranno prendere una direzione al momento ancora imprevedibile in base a quello che succederà in Coppa Italia.

La scossa dei risultati per determinare le mosse future

La scossa dei risultati per motivare i dirigenti viola a fare mosse anziché altre di questo si parla stamani su La Nazione: le coppe in primo piano anche per determinare le prossime mosse societarie.

Diversi giocatori in bilico

Tre giocatori importanti il cui destino è incerto, ma non solo, visto che sono tante le posizioni in bilico attualmente in casa viola.