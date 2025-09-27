Lamberto Zauli, ex allenatore della Juventus Primavera, della Juventus Next Gen e dei giocatori della Fiorentina Nicolò Fagioli e Hans Nicolussi Caviglia, ha parlato a TMW Radio della loro avventura in maglia viola.

“Alti e bassi per Fagioli”

Zauli ha dichiarato: "Prendere in mano una squadra non è mai facile. Fagioli ha iniziato bene l’anno scorso, poi ci sono stati alti e bassi, anche per problemi extra calcistici. La sua qualità emergerà. Nicolussi è appena arrivato ma si è fatto trovare pronto. Credo che la Fiorentina abbia due ottimi centrocampisti: è un campionato lungo e il loro valore verrà fuori".

“Li ho accompagnati nel loro sogno”

E su Fagioli, Nicolussi Caviglia e altri ex giocatori bianconeri che ha allenato e si sono trasferiti in altre squadre ha commentato: “È una grande soddisfazione. Li accompagni nel loro sogno e poi li ritrovi protagonisti in Serie A ed Europa”.