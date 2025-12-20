Le ultime da Udine: Runjaic recupera una pedina sulla fascia, niente da fare per Atta. Confermata la doppia punta

In avvicinamento alla partita di domani sera tra Fiorentina e Udinese, trapelano le prime informazioni dal Friuli in merito a chi recupera e chi no.

Chi c'è e chi no

Runjaic non potrà contare ancora su Atta: il gioiellino dei bianconeri, che ha attirato su di se molte pretendenti, sarà ancora costretto a rimanere ai box. C'è, invece, il recupero di Kamara: l'esterno ivoriano, assente dai campi da ormai un mese, dovrebbe aver smaltito il problema fisico e sarà a disposizione di Runjaic, che però punterà sul giovane Bertola dal primo minuto.

Occhio a quei due

Occhi puntati sulla coppia d'attacco, ancora una volta formata da Davis e Zaniolo: grazie ai loro 8 gol condivisi in Serie A, l'Udinese oggi siede all'undicesimo posto, a ventuno punti. Contro la difesa più perforata del campionato, saranno loro due gli indiziati principali da tenere d'occhio.