Dopo Hernandez e Kalulu, Pioli perde un altro difensore per la Fiorentina. L'ex tecnico viola fa la conta delle assenze

Un altro difensore alza bandiera bianca per il Milan

Doveva sottoporsi a nuovi esami il difensore danese del Milan Simon Kjaer, in dubbio per la trasferta del Franchi contro la Fiorentina e le risposte non sono state positive: il calciatore salterà la gara di sabato prossimo. A scopo precauzionale l'esperto difensore centrale scandinavo non prenderà parte alla trasferta di Firenze. Pioli dovrebbe convocare uno tra Bartesaghi e Simic per puntellare la difesa, complici le assenze di Hernandez, Kalulu e del suddetto Kjaer. I difensori titolari dovrebbero essere Tomori e Gabbia, con Thiaw come primo cambio. Florenzi è pronto a rimpiazzare Hernandez a sinistra.

Due dubbi importanti a centrocampo

Il Milan non potrà puntare neppure sul lungo degente Tommaso Pobega, reduce dall'operazione al retto femorale sinistro. Difficile poi che in mediana partano titolari sia l'olandese Reijnders che l'algerino Bennacer, entrambi non in perfette condizioni fisiche.