La Gazzetta dello Sport: La grandezza delle ambizioni di Italiano e Palladino

Un articolo sulla Fiorentina quest'oggi presente su La Gazzetta dello Sport.

Pagina 33

Attenzione puntata sui tecnici che si sfideranno stasera: "Il destino parallelo di Italiano e Palladino Vincere e dire addio". Sottotitolo: "Fiorentina per l'Europa, Monza per l'orgoglio Poi a fine stagione i tecnici cambieranno club".

La grandezza delle loro ambizioni

Articolo che inizia così: "Tutto per vincere, per regalare le ultime gioie ai loro club e poi sarà addio. Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino stasera si affronta in Fiorentina-Monza con motivazioni diverse, ma che in comune hanno la grandezza delle loro ambizioni".