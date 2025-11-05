La piazza dice no a D'Aversa. Cade una candidatura forte... nata da Pradè

La giornata di ieri ha portato due notizie in tema allenatore della Fiorentina: dentro Galloppa ad interim e D’Aversa che è uscito dai radar del Viola Park, quando invece sembrava già tutto apparecchiato per un suo arrivo (dettagli sul contratto compresi).

Messaggio arrivato in società

La candidatura forte del tecnico nato a Stoccarda non ha ricevuto il gradimento dei tifosi e pian piano ha perso consistenza fino a tramontare del tutto. La piazza già da lunedì aveva cominciato a rumoreggiare davanti al possibile arrivo e il messaggio è arrivato anche in società.

Idea di Pradè

Da qui il dietrofront e il ribaltone verso altri candidati. Un'idea quella di D'Aversa, di Pradè, sostenuta con uno degli agenti con i quali ha sempre tenuto ottimi rapporti. Questo è quello che scrive in merito La Gazzetta dello Sport.