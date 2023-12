La Supercoppa cambia la Serie A: ecco quando potrebbe giocare la Fiorentina

La Supercoppa Italiana cambia il calendario di Serie A. Per le quattro squadre in campo in Arabia Saudita - riporta La Gazzetta dello Sport - potrebbe cambiare la giornata numero 21, prevista per il fine settimana del 20 e 21 gennaio 2024.

Fiorentina in infrasettimanale

Napoli e Fiorentina, impegnate contro Sassuolo e Bologna, dovrebbero anticipare a mercoledì 17 gennaio, una partita alle 18.30, l’altra alle 20.45. Inter e Lazio (vs Atalanta e Torino) in campo giovedì 18, da dividersi negli stessi orari.

E a seguire…

La 22° di campionato, una settimana più tardi, dovrebbe vedere le solite quattro posticipare al lunedì (le due squadre che rientreranno per prime dall’Arabia, dunque le due semifinaliste eliminate) e al martedì (le due finaliste). Insomma, un bel da fare per l'organizzazione del massimo campionato di calcio italiano. Il tutto, per giocare nelle terre del deserto…