Sconsolato Rolando Mandragora che al media ufficiale della Fiorentina ha commentato così l'ennesima sconfitta stagionale:

"C’è insoddisfazione però ci troviamo sempre a parlare di cose negativi, di brutti risultati e quindi non sappiamo nemmeno cosa dire. Dobbiamo solo lavorare e cambiare questo trend, il processo non sarà breve ma dobbiamo stare sul pezzo. Il pallone non è entrato ma non basta dire questo, dobbiamo fare qualcosa in più, non possiamo essere questi. Faccio fatica a trovare le parole, dobbiamo lavorare con fiducia anche se è difficile averla. E trovare un risultato che ci possa dare quella fiducia, ci serve veramente tanto una vittoria".