Viola Parking: La battaglia della Fiorentina e del Comune di Bagno a Ripoli va avanti. Un parcheggio destinato a diventare definitivo

Resta in sospeso il futuro dell'area sosta da 490 posti autorizzata dal Comune di Bagno a Ripoli e della quale ha usufruito e sta usufruendo la Fiorentina nell'area subito adiacente al Viola Park.

La bocciatura del Tar

II Tar, su richiesta di alcuni residenti della zona, nel novembre scorso ha bocciato l'interesse pubblico alla base della delibera comunale.

La battaglia del Comune e del club

Ma l'amministrazione ripolese e il club viola vanno avanti con la loro battaglia; hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato e la sentenza è attesa per l'autunno prossimo. Ma c'è la speranza che si possa arrivare anche ad un accordo fuori dalle aule tra tutte le parti in causa. Questo parcheggio, nato come provvisorio in attesa appunto dello scambiatore della tramvia, si legge su La Nazione, nelle intenzioni dell'amministrazione dovrà diventare definitivo per colmare la domanda, in particolare durante gli eventi viola.