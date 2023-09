Arriva l'ok da Palazzo Vecchio per la proroga sull'utilizzo del Centro Sportivo Davide Astori da parte della Fiorentina: i dettagli

La Fiorentina ha ricevuto il via libera da Palazzo Vecchio per la proroga per l'utilizzo del Centro Sportivo "Davide Astori" fino al prossimo 31 ottobre.

La scadenza era fissata per il 30 giugno scorsi, ma visti i ritardi sul Viola Park, la società viola ha chiesto e ottenuto la proroga a fronte di una somma pari a 100mila euro per l'utilizzo dello spazio adiacente allo Stadio Artemio Franchi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.