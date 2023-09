L'allenatore della Nazionale Under 23 dell'Argentina, Javier Mascherano, ha fatto sapere che non convocherà calciatori nella sua selezione senza la garanzia che potranno essere impiegati nel torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, che si svolgerà dal 20 gennaio al 2 febbraio in Venezuela.

Mascherano ha provato a sondare il terreno, tra gli altri anche con il centravanti della Fiorentina, Lucas Beltran: “Abbiamo parlato con lui - ha detto -con Carlos Alcaraz, Gastón Ávila, Marco Pellegrino e con Alan Varela. Intendo per farli entrare nella selezione”.

Ma con Beltran non è andata bene: “Dalla Fiorentina ci hanno fatto sapere che non c'era alcuna possibilità di impiegarlo nel Preolimpico e per questo valuteremo altre opzioni. Non voglio convocare giocatori che, quando sarà il momento, potrebbero non darmeli”.