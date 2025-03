Cosa sappiamo del Celje? Poco della sua rosa, molto del suo allenatore. Lo spagnolo Albert Riera è stato un centrocampista in attività dal 1999 al 2016, anno in cui ha detto addio al calcio, prima di iniziare la carriera da allenatore.

Una discreta carriera da giocatore…

Cresciuto nel Maiorca, dopo un paio di trasferimenti fino al Manchester City, il classe '82 si consacra in Liga tra il 2006 e il 2008 con la maglia dell'Espanyol, squadra con cui raggiungerà la finale di Coppa UEFA. Nell'estate del 2008 arriva l'offerta del Liverpool, seguita dalla convocazione con la nazionale spagnola: 4 reti in 16 presenze con le Furie Rosse tra il 2007 e il 2009. Negli anni a venire la sua carriera va in diminuendo, tra una rissa col compagno di squadra al Galatasaray, l'ex Fiorentina Felipe Melo, sino alla rescissione contrattuale per questioni extra campo con l'Udinese.

… rovinata sul finire

Nel luglio 2014 Riera firma appunto con i friulani, squadra in cui rimarrà solo per pochi mesi. Il motivo? Un torneo di poker. Quando era infortunato, decise di partecipare ad un tavolo da gioco a Nova Gorica, in Slovenia, mentre i suoi compagni erano impegnati in campionato contro il Chievo. Lo spagnolo arrivò pure secondo, vincendo circa 3.000 euro, ma fece infuriare il club di Pozzo, facendosi licenziare.

Il cammino in Conference

Dopo un'esperienza negativa sulla panchina di Ligue 2 col Bordeaux, Riera decide di compiere compie il miracolo, tornando in Slovenia: il Celje supera la fase campionato di Conference League, qualificandosi ai playoff dove elimina a sorpresa l'APOEL Nicosia (sfidata anche dalla Fiorentina, ndr) grazie alla vittoria esterna per 2-0 dopo il 2-2 casalingo dell'andata. Agli ottavi, come vi abbiamo raccontato ieri, gli sloveni hanno sì perso in Svizzera 5-4, riuscendo però a centrare l'accesso al turno successivo ai calci di rigore.

Il punto di forza?

Le cose in patria, tuttavia, non vanno a gonfie vele. Al quinto posto con 36 punti in 24 giornate, il Celje di Riera è lontano anche dalla zona Conference. C'è un dato, però, che caratterizza la rosa del tecnico spagnolo: è il miglior attacco del campionato, con 46 gol all'attivo (quasi due di media a partita). A fronte di una difesa bucherellata.