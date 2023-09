Incredibile all'Olimpico: all'ultimo respiro Provedel porta la Lazio al suo primo punto in Champions League

Si sono appena concluse le partite di questo martedì di Champions League. Da segnalare l'impresa della Lazio di Maurizio Sarri, che strappa un 1-1 contro l'Atletico Madrid. Dopo 94 minuti soffertissimi, all'ultimo respiro Provedel pareggia la partita con un colpo di testa incredibile, da attaccante vero. Follia per i biancocelesti, che conquistano un punto insperato e fondamentale per il girone.

Nello stesso girone della Lazio, il Feyenoord vince senza troppi problemi per 2-0 contro un Celtic che finisce in 9. Al PSG basta un 2-0 per battere il Borussia Dortmund, mentre il Manchester City se la vede brutta contro lo Stella Rossa: a fine primo tempo è clamorosamente in svantaggio, poi rimonta e conclude 3-1. Il Barcellona asfalta l'Anversa con un 5-0; Shakhtar-Porto finisce 1-3.