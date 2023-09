Il Milan domina e ci prova in tutti i modi, ma non la sblocca: solo pareggio per Pioli nella prima dei gironi di Champions contro l'ex Tonali

Si sono appena concluse le prime due partite della Champions League 2023/24. Mentre il Lipsia vince per 1-3 in trasferta contro lo Young Boys, il Milan deve accontentarsi di un amaro pareggio contro il Newcastle dell'ex rossonero Sandro Tonali: è 0-0 a San Siro.

La squadra dell'allenatore ex viola Stefano Pioli ha dominato la partita in lungo e in largo, ma è mancata totalmente la lucidità di chiudere le tante azioni create. Più di tutti, il trascinatore Leao si mostra fin troppo lezioso davanti alla porta. Da segnalare anche il brivido finale al 95°, con grande parata dell'ex Fiorentina Sportiello, subentrato al posto di Maignan (uscito per infortunio).

Un pareggio che sa di occasione persa e che complica la Champions League del Milan, che dovrà affrontare Borussia Dortmund e PSG.