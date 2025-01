Fagioli torna in quota per il centrocampo della Fiorentina. Gli scenari possibili

Nicolò Fagioli può lasciare la Juventus dove non ha più spazio, scrive Alfredo Pedullà. Il centrocampista piace all’Olympique Marsiglia, ma sulla formula non sono stati fatti passi in avanti.

Torna in quota il nome di Fagioli

E così la Fiorentina è tornata in quota: notizia non di oggi, ma di tre giorni fa quando si era manifestato anche il forte interesse per Bondo. Ma il centrocampista del Monza oggi è infortunato, quindi Fagioli resta un’opzione concreta.

Formula alla Kean?

E sulla formula la Fiorentina potrebbe accontentare la Juventus come fatto la scorsa estate con Kean, dipenderà anche dalle trattativa in corso per uscite anche importanti.