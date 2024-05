Non brillano i viola della Ternana, che esce sconfitta da Bolzano e adesso rischia grosso. Il Pisa perde terreno in zona playoff

Pomeriggio di Serie B, dove i tanti ragazzi di proprietà della Fiorentina in prestito alla Ternana hanno giocato contro il Sudtirol. Rocambolesca sconfitta per i rossoverdi, che dopo aver guadagnato ben due situazioni di vantaggio crollano nel finale per un folle 4-3. Non aiuta l'espulsione del difensore Boloca all'ora di gioco, momento in cui le Fere cedono il campo agli avversari.

Pomeriggio amaro per i viola a Terni

Non brillano i ragazzi viola. Prova difficile per il centrale Lucchesi, in ombra Filippo Distefano. Meglio Amatucci e Dalle Mura, pur senza spunti particolarmente degni di nota. Entra anche Costantino Favasuli, che non riesce a incidere con i suoi cross. Adesso la Ternana è al diciassettesimo posto che vale i playout, a quota 37 punti, ma con una partita in più rispetto al Bari che ne ha 36. I rossoverdi rischiano grosso e restano soltanto due gare per la salvezza, ormai improbabile addirittura senza i playout visto il successo dello Spezia.

Aquilani più lontano dai playoff

Guardando un po' più in su, neanche il Pisa di Alberto Aquilani sorride. I nerazzurri cedono i tre punti alla Cremonese; a Ciofani risponde D'Alessandro, ma il solito Massimo Coda regala il successo ai grigiorossi negli ultimi cinque minuti. L'ex tecnico della Fiorentina Primavera può ancora sperare nei playoff, ma molto dipenderà dallo scontro diretto di domenica contro il Sudtirol.