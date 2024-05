Barak: "Centrare di nuovo l'Europa è un grande traguardo, oggi abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Ad Atene per un sogno comune"

Così il giocatore della Fiorentina Antonin Barak ai canali ufficiali del club, dopo la vittoria con il Cagliari: "Centrare l'Europa per il terzo anno consecutivo è un grande traguardo, per noi giocatori sono esperienze che fanno crescere tantissimo. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per questo obiettivo. Oggi sapevamo che il Cagliari avrebbe dato tutto, noi non abbiamo fatto una partita perfetta ma la rimonta dimostra che il gruppo c'è. Dopo il 2-1 ci credevo ancora e siamo stati bravissimi a ribaltarla, anche con un po' di meritata fortuna".

“Ad Atene per un sogno comune"

Poi sulla finale ha aggiunto: “Tutti abbiamo questo sogno, c'è ancora rammarico per le finali perse l'anno scorso e stavolta vogliamo portare una coppa a Firenze. Se la merita la città e anche la società, sarebbe bellissimo chiudere la stagione con un trofeo”.