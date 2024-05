Arthur: "Abbiamo centrato il nostro obiettivo, che era l'ottavo posto. Ad Atene rappresentiamo tutta Firenze"

Premiato da Dazn a fine gara, il brasiliano Arthur ha commentato così il successo sul Cagliari:

"Questo era il nostro obiettivo, loro giocavano senza pressione e davanti ai propri tifosi. E’ stata una bella partita nostra e abbiamo centrato l’obiettivo che era riconquistare la Conference. Il rigore? Ci alleniamo ogni giorno per arrivare a questi momenti così belli, di pressione, per fortuna è andato tutto bene.

Il mister fa sentire tutti importanti ogni giorno, fa parte del gruppo quindi penso che la nostra forza più grande sia la squadra, chiunque quando entra butta l’anima in campo. Atene? E’ una partita che ci dà grande responsabilità, vale per tutta la città di Firenze, ci stiamo allenando ogni giorno per dare il meglio".