Gonzalez alla Juventus soltanto perché i bianconeri non volevano rinnovare Chiesa? La teoria di Cassano

L'ex calciatore Antonio Cassano ha commentato la scelta della Juventus di prendere Nicolas Gonzalez dalla Fiorentina, preferendolo ad un altro ex viola, Federico Chiesa. A Viva El Futbol, il programma online con Lele Adani, altra vecchia conoscenza della Fiorentina, Cassano ha parlato così:

“Allucinante quello che stanno facendo a Chiesa”

“Chiesa è il miglior calciatore italiano, la Juventus si sta comportando in maniera indegna perché lui non vuole rinnovare, ma il problema è della società. Spero che Chiesa possa andare alla Roma o da chi lo valorizza, è una cosa allucinante quello che gli stanno facendo".

“Gonzalez non è meglio di Chiesa”

"Thiago Motta gioca con gli esterni, uno meglio di Chiesa non lo vai a prendere, Nico Gonzalez non è più forte di Chiesa, secondo me la scelta è stata fatta dalla società perché ha problemi con il rinnovo e quindi ha imposto a Thiago Motta di metterlo fuori. Io sono convinto che sia andata così”.