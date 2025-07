Non è una clausola garantisce l'intero incasso immediato quella di Moise Kean: la novità che trapela da casa Fiorentina e riportata dal Corriere dello Sport infatti, rivela che i 52 milioni previsti sul contratto dell'attaccante sono saldabili in due rate. Un elemento in più che potrebbe creare qualche insidia per il club viola e qualche interesse in più per lui.

Resta ancora da capire però cosa voglia fare davvero Moise Kean, che non si è mai espresso e difficilmente lo farà in questi giorni: l'Al-Qadsiah resta l'unica pretendente concreta, non solo per lui però. La Fiorentina invece ha il suo mirino per un'eventuale sostituzione del numero 20, puntato solo su Cagliari e su Roberto Piccoli che costerebbe circa la metà dei 52 milio della clausola di Kean.