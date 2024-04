Brutte notizie per il Viktoria Plzen a poche ore dalla sfida contro la Fiorentina: stagione finita per un esterno di attacco

A poche ore dal quarto di finale di andata di Conference League contro la Fiorentina il tecnico del Viktoria Plzen Miroslav Koubek è costretto a rinunciare ufficialmente ad un attaccante, non solo per l’appuntamento di giovedi ma per tutto il proseguo della stagione. Stiamo parlando del numero 7 Jan Sykora, che si è infortunato nell’ultima partita di campionato contro il Karvina.

Questa la nota apparsa questo pomeriggio sul sito ufficiale del Viktoria Plzen:

“Jan Sykora ha subito un fallo da uno dei giocatori del Karvina al 10° minuto della partita di sabato, e per questo intervento imprudente non è stato nemmeno assegnato un cartellino giallo dall'arbitro. Il calciatore ha dovuto lasciare il campo in barella e successivi esami approfonditi hanno rivelato un grave infortunio al ginocchio che ha richiesto un intervento chirurgico. Inoltre, ha una caviglia gravemente contusa. Purtroppo questa stagione si è conclusa prematuramente per lui, che ora ha davanti a sé diversi mesi di recupero".