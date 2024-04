I molti dubbi di Gilardino in vista della trasferta di Firenze: Retegui tiene il tecnico col fiato sospeso

Dopo l’importante trasferta europea di mercoledì prossimo contro il Viktoria Plzen, la Fiorentina di Vincenzo Italiano tornerà a pensare al campionato e lunedì prossimo sarà attesa dalla sfida casalinga contro il Genoa di Alberto Gilardino. Il tecnico del Grifone, che nelle ultime ore è stato più volte accostato ai viola come possibile allenatore per il post Italiano, già da quest’oggi ha iniziato a preparare la trasferta del Franchi.

Gilardino vuole portare Retegui a Firenze ma l'attaccante non è al 100%: ecco il motivo

Secondo quanto da PianetaGenoa1983.net Il Genoa si è radunato nel primo pomeriggio nel centro sportivo di Pegli per la seduta defaticante dopo il match vittorioso con il Verona. In vista della trasferta di Firenze tengono banco le condizioni di Mateo Retegui: l’attaccante rientra dalla squalifica che lo ha tenuto fuori nell’ultimo turno, ma è ancora alle prese con un problema fisico non del tutto trascurabile. L’attaccante italo argentino ha messo nel mirino la Fiorentina, ma il dolore alla caviglia potrebbe lasciarlo ai box anche la prossima giornata. L'ex Tigre si è fatto male contro il Frosinone dopo un contrasto con Okoli: a farne le spese è stata la caviglia sinistra, vittima di una sospetta distorsione. Caviglia peraltro visibilmente gonfia, come reso noto dalle immagini di dazi che hanno colto Retegui in panchina dopo il cambio.

Non solo Retegui: i profili in dubbio per la sfida contro la Fiorentina

Quella dell’attaccante non sarà comunque l’unica situazione che Gilardino dovrà monitorare durante l’avvicinamento alla partita contro la Fiorentina: lo staff medico del Genoa farà di tutto per convocare anche gli altri due convalescenti, Cittadini e Vitinha, e per farlo è stata scelta la via del riposo. Per questo il tecnico domani ha concesso una giornata di riposo all’intera rosa, con gli allenamenti che riprenderanno mercoledì.