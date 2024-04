Il Genoa vuole continuare con Gilardino: fissato un incontro nelle prossime ore per trovare un accordo

Arrivato a Genoa poco piu di un anno fa, in dodici mesi Alberto Gilardino è stato capace di riportare il Grifone in Serie A e, alla prima stagione, salvarlo con ampio anticipo. Questo ha fatto si che molte squadre, tra cui la Fiorentina di Rocco Commisso per il dopo Italiano, si siano interessate a lui. E per questo nelle ultime ore la dirigenza del club ligure ha deciso di iniziare le trattative per un eventuale rinnovo.

Secondo quanto riportato questo pomeriggio da GialucaDiMarzio.com nelle prossime ore – a partire da domani ogni giorno potrà essere quello buono – ci sarà un incontro tra l’entourage dell’allenatore e il club rossoblù. Le parti si siederanno intorno allo stesso tavolo per iniziare a discutere del prolungamento del contratto attualmente in scadenza nel 2025.

Raggiunta, anche se non matematicamente, la salvezza sul campo ora il club potrà permettersi di focalizzarsi sul futuro della sua panchina, con la trattativa che adesso entrerà dunque nel vivo dopo i primi approcci e la prima offerta dei giorni scorsi. Il Genoa ha comunque ribadito la sua volontà di continuare insieme anche la prossima stagione, adesso la palla al tecnico.