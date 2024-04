Palladino non piace soltanto alla Fiorentina: l’unica certezza è che non allenerà più il Monza

A partire da quella della Fiorentina, con Vincenzo Italiano che ha ormai annunciato indirettamente di essere arrivato al capolinea della sua esperienza in viola, la prossima estate sarà quella del valzer delle panchine: oltre ai viola infatti Bologna, Napoli e, probabilmente, Roma saranno costrette a voltare pagina innescando di fatto un vero e proprio domino.

E uno dei nomi più ricercati sembra essere quello di Raffaele Palladino, nei giorni scorsi accostato più volte alla Fiorentina di Rocco Commisso e individuato da molti come profilo ideale per il post Italiano, che nelle ultime ore sembra esser stato sondato da un altro club di Serie A. Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Tuttomercatoweb.com anche il Bologna, dovendo sostituire il partente Thiago Motta, avrebbe messo la lente d’ingrandimento sul tecnico del Monza.

Il direttore sportivo rossoblu Sartori ha messo nel mirino Palladino, che va in scadenza di contatto il prossimo giugno dopo 2 anni e mezzo di gestione, che rappresenterebbe il continuo di quanto già creato dal tecnico brasiliano. Sul tecnico del Monza c’è pero una terza squadra, il Torino di Cairo, alla ricerca di un tecnico che possa fare il salto alla squadra in caso di un addio, sempre più probabile di Ivan Juric. A prescindere quindi da quello che poi possa decidere la Fiorentina pe rio post Italiano, è ormai sempre pi chiaro che il tecnico è destinato a non rimanere in biancorosso oltre il 30 giugno.