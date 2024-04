Questo pomeriggio l’ex attaccante della Fiorentina Massimo Orlando, durante un intervento a TMW Radio ha avuto modo di dire la sua sulla sconfitta della squadra di Vincenzo Italiano contro la Juventus di Allegri. Questo un estratto delle sue considerazioni in merito:

“Il primo tempo della Fiorentina è stata una scelta di Italiano”

“La partita ieri è iniziata con una Juventus che è entrato in campo per vincere, iniziando la partita con un atteggiamento visto in poche occasioni. Dall’altra parte la Fiorentina di Italiano aveva impostato la gara scegliendo di provare a mantenere tenere i ritmi di gioco bassi, considerando che giovedì prossimo ha un impegno molto importante in coppa. Nel primo tempo la Juventus ha trovato il gol e avrebbe meritato il 2-0, e forse qualcosa in più. Poi nella ripresa si è spenta la luce nella testa dei giocatori e se sei un tifoso della Juventus si soffre troppo, sopratutto se non sei abituato a farlo. Non riescono a capire perché la Juve voglia cercare questo tipo di gioco. Allegri è stato chiaro, si doveva tornare quelli di prima e il suo gioco migliore è questo. Ma troppa sofferenza”.

“Chiesa e la Juve ai minimi storici per colpa di Allegri”

Ha poi concluso sottolineando come il rapporto tra Federico Chiesa ed Allegri sembri essere ai minimi storici: ”La Juve gioca una partita alla settimana, escluderei il fattore fisico sennò sarebbe troppo. E' un chiaro richiamo dell'allenatore da quel gioco. Ieri Chiesa è uscito incazzatissimo, Allegri lo sta distruggendo. Ha fatto il suo Allegri, con la squadra che aveva doveva arrivare in Champions, poi giusto che vada via e si parta da un nuovo corso. Se vanno davvero su Thiago Motta fanno un grosso investimento. Nulla ti garantisce la vittoria, ma approcci in maniera diversa con uno che ha idee, con un gioco giovane”.