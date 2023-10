Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è intervenuto su Lady Radio, dove ha anche parlato del Franchi e del rifacimento che verrà effettuato: “Ci abbiamo provato in tutti i modi a far fare lo stadio a Rocco Commisso, abbiamo parlato assieme e abbiamo anche scritto una lettera comune per far togliere i vincoli. Ma così come la Fiorentina, anche noi siamo stati vittima della burocrazia”.

E poi: “Adesso crediamo che l'unico modo per dare ai tifosi uno stadio degno di questo nome, è fare i lavori per il nuovo franchi. Sono sicuro che metterà tutti d'accordo e poi non possiamo lasciare abbandonato il Franchi, così come accaduto al Flaminio a Roma. Va ristrutturato e reso più confortevole e moderno”.