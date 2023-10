L'architetto Marco Casamonti si è occupato negli ultimi anni di disegnare gli stadi di Udine e Tirana, oltre che il centro sportivo della Fiorentina. Ma non è riuscito a vincere la gara per il rifacimento del Franchi.

“C’eravamo anche noi come finalisti - spiega Casamonti a La Repubblica - ma ha vinto Arup, uno studio internazionale tra i più importanti e il Comune sta procedendo. Semmai si è persa un’occasione per avere uno stadio di proprietà, dove un privato come Commisso era pronto a investire 300 milioni di euro su una struttura pubblica. Adesso 150-200 milioni saranno di spesa pubblica, dei contribuenti. Sono sicuro che presto lo vedremo ristrutturato”.

Il Franchi potrebbe però essere uno degli stadi che ospiterà gli Europei del 2032: “Se ha le carte in regola per farlo? Certo. E ha ragione il ministro dello Sport Abodi che ha posto accento sui temi della velocità e del commissario di queste opere. Non possiamo permetterci ritardi, ricordando la media di realizzazione di 15 anni”.