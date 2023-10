L'Italia, assieme alla Turchia, si è aggiudicata l'organizzazione degli Europei 2032. Un evento che potrebbe influire direttamente sui destini dello stadio Artemio Franchi. Ma il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha nuovamente escluso il proprio intervento sull'impianto.

“In Italia ci sono gli stadi più vecchi d’Europa - ha detto il proprietario del club viola - Negli Stati Uniti ogni squadra è aiutata dalla pubblica amministrazione per fare gli stadi, mentre qui no. Per me è ormai troppo tardi perché i soldi li ho spesi per il centro sportivo".

Insomma, se l'amministrazione comunale vuol portare avanti il rifacimento del Franchi, dovrà reperire fondi altrove.