Il tema del restyling dello stadio Artemio Franchi è tornato in prima pagina dall'ufficialità dell'Europeo 2032 che si disputerà in Italia e Turchia. A tal proposito, ha dato anche un suo parere l'architetto (nonché progettista dell'Allianz Stadium) Gino Zanavella a Radio Sportiva: “A Firenze ci sono vincoli pesanti per lo stadio. Una soluzione potrebbe essere abbandonare l'impianto dedicandosi alla costruzione di un altro completamente nuovo. Anche perché, se si decide di intervenire su uno stadio degli anni Trenta, bisogna tener conto delle sue caratteristiche”.

Sull'Europeo: “Forse dovremmo essere più preparati. Stadi pronti oggi? Due o tre, anche Milano e Roma sono indietro”.