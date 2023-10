L'architetto Marco Casamonti, colui che si è occupato, tra le altre cose, di disegnare il nuovo centro sportivo della Fiorentina, in un'intervista rilasciata a Calcioinpillole.com, sullo stadio Franchi ha detto: “È stato valutato dalla sovraintendenza, dal Ministero dei Beni Culturali e dall’amministrazione comunale di Firenze che quello sia un monumento, e in quanto tale si deve prendere cura di esso non una società di calcio ma le istituzioni”.

E ancora: “Questa è stata una scelta, ed è giusto che chi si occupa del restauro dei monumenti faccia restauro dei monumenti e chi si occupa di calcio faccia calcio”.

L'impossibilità di poter buttar giù le curve e gran parte dello stadio attualmente esistente, è stato un fattore determinante nella scelta fatta da Rocco Commisso di defilarsi dalle vicende dell'impianto.