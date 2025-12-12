La Lazio disposta a sacrificare i big per risanare i conti. La Fiorentina pronta ad approfittarne per un centrocampista pregiato

La Lazio, come è clamorosamente emerse nel giugno scorso, ha diversi problemi legati al Fair Play finanziario. La squadra di Lotito non ha potuto per questo fare mercato durante la sessione estiva, ma sembra intenzionata a muoversi con decisione nel mese di gennaio.

Big sacrificabili

Sarri ha una lista di nomi utili per rinforzare la rosa, ma per comprare la squadra biancoceleste è obbligata a cedere. Per risanare i conti Lotito sarebbe disposto pure e vendere pezzi pregiati come Nuno Tavares, Guendouzi o Rovella.

Il gradimento viola

Proprio sul centrocampista nel giro della Nazionale, come riporta La Repubblica, ci sono corteggiamenti in corso da parte dell'Inter, ma anche dalla Fiorentina. La scorsa estate la Lazio aveva rifiutato una cifra sui 25 milioni arrivata proprio dal club nerazzurro. E' ipotizzabile che, avendo la possibilità di comprare un suo sostituto, i biancocelesti potrebbero accettare un'offerta simile a quella rifiutata qualche mese fa. Difficile che la Fiorentina possa fare la voce grossa a queste cifre e con la concorrenza dell'Inter, ma nel calciomercato tutto è possibile e la necessità di vendere di Lotito potrebbe giocare a favore dei gigliati.