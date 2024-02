Di solito, in inverno, la coperta si allunga… Non il contrario! E con la difesa contata si restringono anche le opzioni sul modulo

Durante l’inverno solitamente fa freddo. È risaputo. E le coperte tendono ad essere allungate. In casa Fiorentina, probabilmente, qualcuno non la pensa allo stesso modo e, se prima del mercato la coperta era corta, adesso è cortissima. Sia in attacco che in difesa.

Una coperta sempre più corta… Davanti e dietro

Che Italiano avesse chiesto un esterno d’attacco a fine dicembre e che non sia stato ascoltato ormai è cosa nota. Dalla sua richiesta a ritrovarsi con un giocatore in meno sia in quel ruolo, che nel reparto dei centrali di difesa, è un attimo. Ed è quello che è successo. Perché a gennaio hanno salutato sia Brekalo che Mina, senza trovare alcun sostituto.

E le opzioni si riducono anche per il modulo

E se Italiano in questa prima parte di stagione aveva provato (raramente) la difesa a tre, dovrà rivedere i suoi piani per il resto dell’anno. Con il giovane Comuzzo al posto di Mina, i difensori centrali da cinque che erano, adesso sono solo quattro. Senza contare i possibili infortuni o le squalifiche (contro il Frosinone mancherà Ranieri squalificato). Una coperta corta, dicevamo, che limita anche le scelte di Italiano sul modulo da proporre.