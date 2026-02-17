"È bastata la puntura di Paratici per ottenere l'effetto van Nistelrooy con Kean. Il ds ha sbloccato il tubetto"

Sia pur su rigore, il centravanti della Fiorentina, Moise Kean, è andato a segno anche nella trasferta viola di Como.

Una speranza trasformata in sentenza

Nel giorno della sua presentazione a Firenze, il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, aveva detto su di lui: “Kean è un attaccante da 20 reti a stagione”. Una speranza che si è trasformata subito in sentenza: due partite da titolare e due reti.

Effetto van Nistelrooy

“E' bastata la puntura di Fabio Paratici per ottenere l'effetto Ruud van Nistelrooy” scrive stamani La Gazzetta dello Sport. Qual è il riferimento? L'ex centravanti olandese diceva che i gol sono come il ketchup, quando cominciano a uscire non si fermano più, e “Moise Kean dopo le parole del nuovo direttore sportivo della Fiorentina è riuscito a sbloccare il tubetto”.