Un po' come accaduto per Folorunsho, anche per Pablo Marì si aspetterà di aver affrontato la sua attuale squadra prima di portare a termine l'acquisto. Sullo spagnolo Galliani ha ormai poca voce in capitolo vista la scadenza di contratto del prossimo giugno. Non ci sarà insomma alcun ostracismo secondo il Corriere Fiorentino e una volta terminata Monza-Fiorentina di lunedì sera, il centrale si invertirà la maglia in pratica.

Lo stesso farà, a parti invertite, Matias Moreno che ha bisogno di giocare per far capire un po' a tutti se è all'altezza della Serie A e soprattutto della Fiorentina.