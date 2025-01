Appena arrivato ma destinato a debuttare praticamente subito: a Michael Folorunsho dovrebbe toccare lo stesso trattamento già capitato ai vari Gosens e Cataldi, in campo il giorno dopo lo sbarco a Firenze. Il classe ‘98 avrà anche un paio di giorni di comporto, il che fa presagire già un ballottaggio aperto con Sottil per tornare a vedere una sorta di esterno-tattico.

A Monza Folorunsho potrebbe partire infatti nel tridente della trequarti, a sinistra, esattamente come faceva Bove oppure rappresentare un'alternativa anche ai due davanti alla difesa. Una duttilità che offrirà più opzioni a Palladino, scrive La Gazzetta dello Sport. Che poi chiarisce come l'obiettivo di ‘Folo’ sia quello di convincere la Fiorentina a spendere altri 8 milioni a giugno per riscattarlo dal Napoli.