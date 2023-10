La Costa d'Avorio pareggia in amichevole contro Il Marocco: solo uno scampolo per Kouamé

Pareggio per 1-1 tra le nazionali di Costa d'Avorio e Marocco, che questa sera si sono sfidate in amichevole.

A decidere il punteggio della gara i gol di Haller per i padroni di casa ivoriani al terzo minuto di recupero prima dell'intervallo e quello di El Kaabi, per i marocchini all'81'.

Per l'attaccante della Fiorentina Christian Kouame, l'ingresso in campo è arrivato a recuper inoltrato a fine partita al posto di Kessie, con il giocatore viola che non ha avuto dunque tempo per fare un granché.