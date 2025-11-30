Dzeko col megafono in mano sotto il settore ospiti: ribadito l'appello alla tifoseria viola sotto gli occhi di Vanoli

Incredibile quello che è successo a fine partita a Bergamo.

La Fiorentina si è recata sotto il settore dove c'erano i tifosi viola, e fin qui niente di strano.

Ad un certo punto però Edin Dzeko si è ritrovato con un megafono in mano. L'attaccante viola ha allora chiarito e ribadito l'appello fatto giovedì scorso, in sostanza ha chiesto il sostegno di tutta la Curva per cercare di uscire da questa situazione.

Il tutto sotto gli occhi compiaciuti di Vanoli che ha approvato il discorso del proprio giocatore. Il problema però è lo stesso: in campo non si vede una reazione della squadra in campo e la classifica resta fortemente deficitaria.