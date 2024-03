Due mesi di Coppa d'Africa e poi il virus: non è ancora l'ora di Kouame ma l'ivoriano vede la luce in fondo al tunnel

L'assenza di Christian Kouame dura ormai da fine dicembre, da prima della sua partenza per la Coppa d'Africa: nel 2024 ha giocato solo con la sua Nazionale, vincendo per altro il torneo. E poi al ritorno anche il virus malarico che l'ha costretto all'isolamento e ad una nuova idoneità sportiva prima di tornare in campo. L'attaccante però è al termine del suo calvario: sarà assente anche domani sera ma dovrebbe tornare a brevissimo ad allenarsi con i compagni.