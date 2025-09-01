La Gazzetta dello Sport: Pioli applaude la Fiorentina
L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sulla partita andata in scena ieri sera fra Torino e Fiorentina terminata 0-0.
L'analisi della partita
La Rosea analizza il match fra i granata e la viola in un articolo intitolato: “Un bel Toro si infrange su De Gea”, continuando nel sottotitolo “De Gea salva la Fiorentina, Baroni si sblocca”.
Le parole dei protagonisti
La Gazzetta riporta un'intervista al presidente del Torino Urbano Cairo: “Squadra compatta e buon pareggio”. Nella pagina seguente anche le parole del tecnico viola: “Pioli applaude la Fiorentina: Mi è piaciuto, c'è equilibrio”.
💬 Commenti (1)