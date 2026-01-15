Il punto sul mercato: tutti vogliono Fortini, e la Fiorentina adesso che fa? Continua il pressing su Fabbian. Si muove qualcosa anche in difesa

Come già anticipato nei giorni scorsi la situazione relativa a Niccolo Fortini comincia a prendere una piega inaspettata. Nonostante aver appena investito tanti milioni per Malen, la Roma di Giampiero Gasperini è pronta ad investire sul classe 2006 della Fiorentina: nelle scorse ore i giallorossi hanno fatto arrivare al club gigliato un’offerta attorno ai 10 milioni. La Fiorentina ha chiaramente ritenuto la proposta inaccettabile, chiedendone almeno 20. Adesso resta da capire cosa fare la Roma: il ragazzo è un pallino di Massara e Gasperini, e per questo i giallorossi sono pronti ad inserire alcune contropartite all’interno dell’operazione. I viola non hanno intenzione di farlo partire, anche se le negoziazioni per il rinnovo non vanno avanti e la scadenza del contratto è all’orizzonte (giugno 2027). Questo pomeriggio è emerso anche il grande interessamento della Juventus che, anche essa, è determinata ad assicurarsi l’esterno ed è pronta a mettere sul piatto ulteriori contropartite tecniche, ma ne parleremo dopo. Mancano ancora 17 giorni alla fine del mercato e la sensazione è che tutto possa accadere.

Colmate le carenze sugli esterni adesso la priorità è il centrocampo

Arrivano conferme da tutti i fronti. Jack Harrison è prossimo a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Sembra che il club gigliato sia riuscito a trovare un accordo totale sulla formula dell’operazione: trattativa impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Adesso la prossima mossa prima di pensare a blindare la difesa, operazione che avrà bisogno di più tempo, la dirigenza viola si proietterà sul mercato dei centrocampisti. Il nome il cima alla lista, almeno secondo quanto emerso nelle ultime ore, è quello di Giovanni Fabbian del Bologna, come la pedina giusta da consegnare al tecnico Paolo Vanoli per potenziare il suo 4-3-3. Per convincere i felsinei a mollare la presa, servono 15 milioni di euro e soprattutto un giocatore pronto a sostituirlo. Fabbian o meno, la sensazione è che la prossima settimana sia quella del centrocampista. Nelle ultime ore è stato segnalato anche una richiesta di informazioni per Thorstvedt del Sassuolo, con il club neroverde che ha però chiuso le porte in faccia alla dirigenza viola: per il momento l’operazione non si farà.

Si muove qualcosa anche in difesa, serve almeno un difensore centrale: i nomi nella lista dei viola

A proposito di difensori, tanti i nomi presenti sul taccuino della Fiorentina, con una priorità data ai giocatori di piede mancino. I più “suggestivi” sono quelli di Daniele Rugani e Federico Gatti, entrambi infortunati in questo momento e senza posto fisso nella Juventus: il club bianconero sarebbe intenzionato a mettere sul piatto uno dei due per arrivare a Fortini, la Fiorentina per il momento non ha dato risposta. Fabio Paratici, che sta conducendo anche il mercato di riparazione del club viola, ha ottimi rapporti con Giorgio Chiellini, braccio destro dell'amministratore delegato bianconero, Damien Comolli, e potrebbe avere una corsia preferenziale in questo senso. Proposti Dier del Monaco e Vavro del Wolfsburg, che però non piacciono ai viola. piacciono Diego Coppola del Brighton e Diogo Leite dell'Union Berlino anche se il nome più gettonato resta quello dell'ex Udinese, ora al Leeds, Jaka Bijol.