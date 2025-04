Cucchi: "Inter e Fiorentina in Semifinale grande notizia per il calcio italiano. Curioso di assistere al doppio confronto Italia-Spagna"

Questo pomeriggio il giornalista di RadioRai Riccardo Cucchi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di commentare la settimana europea dei club italiani, analizzando anche quanto fatto dalla Fiorentina di Palladino.

“Mi pare che si possa essere moderatamente soddisfatti della settimana, anche e è chiaro che il gap che separa il calcio italiano dai piu grandi campionati del calcio europeo esiste ancora: ancora non è stato annullato. Sono lontani i tempi, di cui sono stato fortunato testimone, nei quali ad ogni Champions League c'era come minimo un'italiana in finale. I tempi sono cambiati eccome”.

“Inter e Fiorentina qualificate alle rispettive semifinali è una buona notizia”

Ha anche aggiunto: “Mi pare però di poter dire che avere un Inter del genere ancora in Champions, tra l'altro cosi ben motivata e solida, ed una Fiorentina che per la terza volta arriva in semifinale di Conference League credo che siano elementi positivi. La Lazio ha fallito l'obiettivo per pochissimo, e credo che non sarebbe stato immeritato se i biancocelesti fossero riusciti a passare il turno”.

“La Spagna resta superiore all'Italia: c'è un dato che fa impressione”

Ha poi concluso analizzando il doppio confronto Italia vs Spagna, con Barcellona-Inter e Betis-Fiorentina: “Credo che sia sotto gli occhi di tutti la capacita che ha la Spagna di produrre campioni: parlo della nazionale spagnola e dei tanti talenti del campionato. E' l'unica realtà in Europa capace di allevare campioni nelle proprie cantare e di avere le nazionali maggiori sempre al top, è chiaro che a livello di club oltre ai talenti spagnoli si aggiungono anche altri talenti. Credo che in questo momento la Spagna sia un punto di riferimento per tutti: non solo perche giocano un bel calcio ma perchè giocano veramente bene. Sarà molto interessante capire come andrà il doppio confronto con il nostro calcio”.