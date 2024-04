Ranieri non c'è partita che non termini coi crampi. Ed è uno dei pochi ad avere un accordo pluriennale

Nell’agosto 2022 Luca Ranieri era pronto per fare le valigie e lasciare definitivamente la Fiorentina, ma l'operazione con lo Spezia saltò e dovette rimanere a Firenze per una questione legata al compilamento della lista da presentare per il campionato.

Crampi ad ogni partita

Da quel momento in poi la sua vita professionale è diametralmente cambiata. Il centrale difensivo ha fatto dell'abnegazione la propria cifra, convincendo Italiano a prenderlo a riferimento come un fedelissmo che lotta a oltranza. Non è un caso, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, che lo spezzino termini le partite sistematicamente con i crampi, segno evidente dello stato d'ansia mista a concentrazione con cui vive i novanta minuti.

Accordo pluriennale

Ranieri è uno dei pochi tesserati della Fiorentina il cui contratto non scadrà né il prossimo giugno, né quello successivo. L’ultimo rinnovo datato luglio 2023 è stato triennale, quindi il suo accordo con il club toscano durerà fino al 2026.